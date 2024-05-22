مقتل عدة أشخاص جراء إعصار في ولاية أيوا الأميركية

أعلنت السلطات أن إعصارًا قويًا اجتاح بلدة صغيرة بولاية أيوا الأميركية أمس الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.



وأظهرت صور من بلدة غرينفيلد دمارًا كبيرًا، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.



وقال أليكس دنكلا المتحدث باسم شرطة ولاية أيوا خلال مؤتمر صحفي في غرينفيلد: "دمر الإعصار جزءًا كبيرًا من البلدة...نؤكد أن هناك عدد من الوفيات بسبب الإعصار".



ولم يذكر دنكلا عدد القتلى.



وأعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارىء في 15 مقاطعة بالولاية.



وأصدرت خدمة الطقس الوطنية أمس الثلاثاء تحذيرات من عواصف بمعظم مناطق أيوا وعدة ولايات في الغرب الأوسط الأميركي منها مناطق في مينيسوتا وويسكونسن.