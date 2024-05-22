وكالة الإعلام الروسية: رد روسيا على إرسال فرنسا جنودها لأوكرانيا لن يكون سياسيًا فقط

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية قوله اليوم الأربعاء إنه إذا أرسلت فرنسا قواتها إلى أوكرانيا فإن رد روسيا لن يكون سياسيًا فحسب.



ولم يحدد أرتيوم ستودينيكوف، رئيس الإدارة الأوروبية في الوزارة، الإجراءات التي ستتخذها روسيا في مثل هذا الحدث، لكنه قال إن موسكو حذرت باريس.



وأضاف ستودينيكوف أن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيزيد من خطر وقوع اشتباك بين البلدين المسلحين نوويًا.