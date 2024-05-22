الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية
أخبار دولية
2024-05-22 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية
أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، لافتا الى أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
تعترف
بدولة
فلسطينية
التالي
رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطينية في 28 أيار
إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنروج بعد تحرك البلدين نحو الإعتراف بدولة فلسطين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:04
فهد: الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ولبنان يشكل ركيزة النهوض الاقتصادي المستدام
أخبار لبنان
06:04
فهد: الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ولبنان يشكل ركيزة النهوض الاقتصادي المستدام
0
أخبار دولية
05:53
الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"
أخبار دولية
05:53
الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"
0
أخبار دولية
05:50
بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع
أخبار دولية
05:50
بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع
0
أخبار دولية
05:45
روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر
أخبار دولية
05:45
روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:53
الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"
أخبار دولية
05:53
الأردن: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو حل الدولتين"
0
أخبار دولية
05:50
بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع
أخبار دولية
05:50
بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع
0
أخبار دولية
05:45
روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر
أخبار دولية
05:45
روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر
0
أخبار دولية
05:28
بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو غدًا
أخبار دولية
05:28
بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو غدًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-20
زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: الغزو الروسي "إجرامي" و"غير مبرر"
أخبار دولية
2023-09-20
زيلينسكي لمجلس الأمن الدولي: الغزو الروسي "إجرامي" و"غير مبرر"
0
منوعات
2023-08-25
حقن مواد "كيميائية خطيرة" في منزلهم... طالب كيمياء يتسبب في إصابة أسرة بأكملها بالأمراض! (صور)
منوعات
2023-08-25
حقن مواد "كيميائية خطيرة" في منزلهم... طالب كيمياء يتسبب في إصابة أسرة بأكملها بالأمراض! (صور)
0
أخبار دولية
2024-04-22
الرئيس الإيراني يتعهد بزيادة حجم التجارة مع باكستان إلى 10 مليارات دولار
أخبار دولية
2024-04-22
الرئيس الإيراني يتعهد بزيادة حجم التجارة مع باكستان إلى 10 مليارات دولار
0
أخبار دولية
2023-08-06
بعد أكثر من شهر من مقتل نائل...مقتل شابين في فرنسا بعد رفضهما الامتثال لأوامر الشرطة
أخبار دولية
2023-08-06
بعد أكثر من شهر من مقتل نائل...مقتل شابين في فرنسا بعد رفضهما الامتثال لأوامر الشرطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يتخذ الخطوات اللازمة لتخريج مدربين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في معرض البندقية... نباتات تشجع البشر على العيش في تكافل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عرض أزياء في السعودية شغل العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عرض أزياء في السعودية شغل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المسدسات التركية المهربة تغزو السوق اللبنانية عبر مرفأ طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طلب توقيف قادة إسرائيل وحماس تحت المجهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الجنوب يعاني من نقص في الدواء والخدمات الطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
نتنياهو يواصل إجتماعاته للدفع صوب التراجع عن قرار المحكمة الجنائية الدولية
0
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
أخبار لبنان
13:20
"الإعتدال الوطني" وضعت السفير المصري في صورة المراحل التي بلغتها مبادرتها الرئاسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
تقارير نشرة الاخبار
13:17
هنا سيدفن الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
خبر عاجل
09:02
معلومات للـLBCI: ضبط 400 مسدس تركي في شاحنة في مرفأ طرابلس كانت محملة بألواح حديدية بعد تفتيش 6 شاحنات مماثلة
2
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
خبر عاجل
08:15
هيئة إدارة السير تذكر باستقبال المواطنين لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بتسجيل دراجاتهم النارية أو فك حجزها
3
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
فنّ
07:25
بهذه الكلمات المؤثرة... نانسي عجرم تودع الراحل طوني صوايا
4
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
فنّ
04:21
ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)
5
فنّ
07:36
بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"
فنّ
07:36
بعد وفاة طوني صوايا المفاجئة... هكذا تفاعلت نجوى كرم مع الخبر الحزين: "بكرت كتير يا طوني...يا ضيعان القوادم"
6
فنّ
08:00
"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات
فنّ
08:00
"كان قريب عليي وكأنه من أهلي"... أصالة تنعى الراحل طوني صوايا بهذه العبارات
7
فنّ
12:25
"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة
فنّ
12:25
"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة
8
منوعات
08:08
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
منوعات
08:08
في بثٍ مباشر على إنستغرام... مراهق ينهي حياته عن طريق الخطأ (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More