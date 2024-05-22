أيرلندا تعترف بدولة فلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس أن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، لافتا الى أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.