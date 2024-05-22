وزارة الدفاع الروسية تقترح‭ ‬مراجعة حدود المياه الإقليمية في بحر البلطيق

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مشروع قانون نشرته الحكومة الروسية أن وزارة الدفاع اقترحت مراجعة حدود المياه الإقليمية الروسية في بحر البلطيق.



ولم يتضح من الوثيقة المؤرخة بيوم 21 أيار ما إذا كان التغيير المقترح سيزيد أو يقلل من المساحة التي تطالب بها روسيا.



وقال وزير الخارجية الفنلندي اليوم بعد التقارير إن روسيا يجب أن تلتزم باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.