وزير الخارجية المصري يتوجه إلى طهران للمشاركة في عزاء الرئيس الإيراني

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.



ولقي رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان حتفهما في تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة جبلية قرب حدود أذربيجان مساء الأحد.



وكانت فرق البحث قد عثرت في وقت مبكر من صباح الاثنين على حطام متفحم للطائرة الهليكوبتر بعد عمليات بحث مكثفة خلال ليل الأحد في ظروف جوية صعبة مع هبوب عواصف ثلجية.