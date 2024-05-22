طائرات مسيرة روسية تستهدف مواقع للطاقة في منطقة سومي الأوكرانية

أعلن مسؤولون أن طائرات مسيرة روسية استهدفت مواقع للطاقة في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق في سومي في شمال أوكرانيا.



وقالت السلطة المحلية في سومي في منشور على تطبيق تيليغرام إن الطائرات المسيرة قصفت مدينتي شوستكا وكونوتوب، شمال شرق كييف وقرب الحدود الروسية.



وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت سبع طائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.



وأشار الجيش الأوكراني إلى أنه أسقط 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية لاستهداف خمس مناطق أخرى في الجنوب والشرق من البلاد.



وكانت خدمة الطوارىء تعمل جاهدة لاستعادة التيار الكهربائي، وعادت الكهرباء في ثلاث مناطق صباح اليوم.



وبينما كانت القوات الروسية تشق طريقها عبر الحدود إلى منطقة خاركيف الشمالية الشرقية قبل ما يزيد قليلًا عن أسبوع حذر مسؤولون من حشد القوات واحتمال التقدم إلى منطقة سومي المجاورة.