نائب رئيس وزراء الصين سيحضر مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أن تشانغ قوه تشينغ نائب رئيس وزراء الصين سيحضر مراسم تأبين الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.



ولقي رئيسي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من الحدود مع أذربيجان في وقت سابق هذا الأسبوع مع وزير الخارجية وسبعة آخرين.