حماس: اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوة مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين

اعتبرت حركة حماس أن اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين "خطوةً مهمة" على طريق تثبيت حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي إقامة دولتهم، داعيةً كل الدول إلى القيام بالأمر نفسه.ورحّبت الحركة في بيان "بإعلان كل من النرويج وإيرلندا واسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين"، معتبرةً أنها "خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".ودعت "الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا".