بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو غدًا

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو غدًا الخميس.



وأشار الكرملين في بيان إلى أنهما سيناقشان مجالات متنوعة للتعاون الثنائي وكذلك الشؤون الدولية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.