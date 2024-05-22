روسيا تسلم 6 أطفال لأوكرانيا بعد اتفاق توسطت فيه قطر

أعلنت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا سلمت ستة أطفال لأوكرانيا اليوم الأربعاء في اتفاق توسطت فيه قطر.



وأشارت إلى أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عامًا، اجتمعوا مع عائلاتهم في السفارة القطرية في موسكو.