بكين تفرض عقوبات على شركات أميركية تعنى بمجال الدفاع

أعلنت الصين فرض عقوبات على عدد من الشركات الأميركية العاملة في مجال الدفاع بسبب سياسة "الاكراه الاقتصادي" التي تعتمدها واشنطن حيال شركات صينية، وبيعها أسلحة لتايوان.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "فرضت الولايات المتحدة بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية وأحادية الجانب على عدد من الكيانات الصينية ... فيما تواصل بيع أسلحة إلى منطقة تايوان"، معلنة "إجراءات مضادة" من جانب بكين.