نعيم يرى في إعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين نتيجة لمقاومة الشعب الفلسطيني

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) باسم نعيم لوكالة فرانس برس الأربعاء أن "المقاومة الباسلة" للشعب الفلسطيني دفعت ثلاث دول أوروبية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقال نعيم: "أؤكد أن هذا الاعتراف المتتالي هو النتيجة المباشرة لهذه المقاومة الباسلة والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني".



ورأى نعيم أن "هذه الاعترافات تمثل نقطة تحول في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية".