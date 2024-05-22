السعودية ترحّب "بالقرار الإيجابي" لثلاث دول أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين

رحّبت السعودية "بالقرار الإيجابي" الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، داعية سائر الدول إلى القيام بالخطوة نفسها.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "ترحيب المملكة العربية السعودية بالقرار الإيجابي الذي اتخذته" إسبانيا وإيرلندا والنروج والقاضي بالاعتراف بدولة فلسطين، داعية "بقية الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار".

