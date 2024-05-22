غروسي: توقف موقت في محادثات وكالة الطاقة الذرية مع إيران بعد وفاة الرئيس

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لرويترز اليوم، أن وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر تسببت في توقف في محادثات تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة مع طهران بشأن تعزيز التعاون بينهما.



وقال في هلسنكي، حيث شارك في مؤتمر نووي: "إنهم في فترة حداد ويجب أن أحترم هذا".



وأضاف: "لكن بمجرد انتهائها، سنتواصل مرة أخرى"، واصفا الأمر بأنه "توقف موقت آمل أن ينتهي في غضون أيام".