روسيا تعلن سيطرتها على قرية في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية كليشتشييفكا، وهي من البلدات القليلة في شرق أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في هجومها المضاد عام 2023.



وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية كليشتشييفكا" الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق).



ويسجل الجيش الروسي منذ أشهر مكاسب تكتيكية على الجبهة الشرقية في أوكرانيا معلنا سيطرته على مجموعة من البلدات ولا سيما أفدييفكا في شباط.



في المقابل، يعاني الجيش الأوكراني نقصا في العتاد والعديد ويواجه منذ العاشر من أيار هجوما روسيا في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد إلى حيث اضطر لإرسال تعزيزات.



وتقع بلدة كليشتشييفكا جنوب مدينة باخموت التي دمرتها المعارك واستولى عليها الجيش الروسي في أيار الماضي بعد معركة استمرت عشرة أشهر.



وكانت من البلدات القليلة التي استعادتها كييف خلال هجوم صيفي واسع النطاق كان يهدف إلى اختراق خطوط الجبهة في الشرق والجنوب بواسطة أسلحة غربية إلا انه فشل أمام الدفاعات الروسية الصلبة.