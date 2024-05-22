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البنتاغون يتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي أميركي

أخبار دولية
2024-05-22 | 08:22
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البنتاغون يتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي أميركي
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البنتاغون يتهم موسكو بنشر سلاح فضائي في مدار قمر اصطناعي أميركي

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية روسيا بأنها أطلقت سلاحا فضائيا ونشرته في المدار نفسه لقمر اصطناعي تابع للحكومة الأميركية.
     
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر خلال مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "أطلقت روسيا في مدار أرضي منخفض قمرا اصطناعيا نعتبره سلاحا فضائيا قادرا على مهاجمة أقمار اصطناعية أخرى موضوعة في مدار منخفض أيضا".
     
وأضاف أن السلاح الفضائي الروسي أطلق في المدار في 16 أيار ونشر "على المدار نفسه لقمر اصطناعي حكومي أميركي".
     
وأكد أن واشنطن التي تبقى متأهبة للدفاع عن مصالحها، ستواصل مراقبة الوضع. وقال: "لدينا مسؤولية البقاء مستعدين لحماية المجال الفضائي والدفاع عنه".
     
وكانت موسكو اتهمت الثلاثاء الولايات المتحدة بالسعي إلى نشر أسلحة في الفضاء بعدما استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي حول حظر انتشار الأسلحة في الأمم المتحدة.
     
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه مع رفض واشنطن وحلفائها هذا النص، برهنت الولايات المتحدة أنها تسعى إلى "وضع أسلحة في الفضاء الخارجي وجعله ساحة للمواجهة العسكرية".
     
وقالت زاخاروفا: "إنها فرصة جديدة ضائعة لضمان منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بسبب الولايات المتحدة وحلفائها"، واصفة مشروع القرار بأنه "مبادرة بناءة وشاملة".
     
وفي الأشهر الأخيرة، تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات بالسعي إلى نشر اسلحة في الفضاء.

أخبار دولية

البنتاغون

موسكو

سلاح فضائي

قمر اصطناعي أميركي

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