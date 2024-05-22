الخارجية الألمانية معلقة على الاعتراف بفلسطين: ندعم حل الدولتين والأمر يحتاج إلى حوار

شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية على دعم برلين لحل على أساس دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك ردا على سؤال حول قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين.وأكد المتحدث، في مؤتمر صحفي دوري في برلين، أنه "لا تزال دولة فلسطينية مستقلة هدفا راسخا للسياسة الخارحية الألمانية".ورأى أن تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون من خلال الحوار.