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وزير خارجية ايرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون على أساس حدود 1967

أخبار دولية
2024-05-22 | 09:27
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وزير خارجية ايرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون على أساس حدود 1967
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وزير خارجية ايرلندا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون على أساس حدود 1967

أوضح وزير الخارجية الايرلندي مايكل مارتن أن ايرلندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967.

وقال لراديو آر.تي.إي: "عندما نعترف بدولة ما، فإننا لا نعترف بالحكومة الحالية، وإنما نعترف بالدولة من حيث عدد السكان الدائمين فيما يتعلق بحدود معينة، وفي هذه الحالة هي حدود 1967".

وأضاف أن هذه "منطقة محددة تشمل غزة والضفة الغربية وعاصمة لدولة إسرائيلية ودولة فلسطينية في القدس"، مؤكدا أن الاعتراف الرسمي سيكون في 28 أيار.
 

أخبار دولية

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