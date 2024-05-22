بايدن يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات

رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم من خلال المفاوضات وليس عبر الاعتراف بها من جانب أطراف منفردة، وذلك بعد أن قالت أيرلندا وإسبانيا والنرويج إنها ستعترف بدولة فلسطينية هذا الشهرن بحسب البيت الابيض.



وأكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن "الرئيس مؤيد قوي لحل الدولتين وكان كذلك طوال حياته المهنية".



وأشار إلى أنه يعتقد أن الدولة الفلسطينية يجب أن تتحقق من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس من خلال الاعتراف بها من أطراف منفردة.