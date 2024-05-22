رئيس البرلمان الروسي نقل رسالة من بوتين إلى القيادة الإيرانية

كشف مجلس النواب الروسي أن رئيسه فياتشيسلاف فولودين نقل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين إلى القيادة الإيرانية خلال زيارة لطهران اليوم الأربعاء.



وأعلن المجلس أن فولودين، الذي حضر جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التقى بالرئيس الموقت محمد مخبر.