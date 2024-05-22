اكثر من 740 قتيلا خلال 15 شهرا في مواجهات حول الاراضي في الكونغو الديموقراطية

أسفر نزاع على الأراضي تحول إلى اعمال عنف عن مقتل أكثر من 740 شخصا ونزوح 75 الف شخص منذ شباط 2023 في منطقة كيسانغاني كبرى مدن وسط شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حسبما أفاد مصدر إنساني.



وكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صدر في نيويورك "وفقا للمنظمات الإنسانية قُتل أكثر من 740 مدنيا ونزح أكثر من 75 ألف شخص في مدينة كيسانغاني بسبب مواجهات حول الاراضي منذ شباط 2023".



وأضاف النص أن هذه المواجهات خلفت "عشرات" القتلى منذ نهاية نيسان دون أن يحدد تواريخ وظروف سقوط القتلى.

