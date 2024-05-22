تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة جندي عراقي

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين قولهما إن جنديا عراقيا قتل وأصيب اثنان آخران بعد انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم في منطقة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين في شرق البلاد اليوم.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان على قناته على تطبيق تيليغرام في وقت لاحق اليوم.