نتنياهو عن إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا: مكافأة للإرهاب

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها قريبا بالدولة الفلسطينية، واصافا بأنه "مكافأة للإرهاب".



وأكد في بيان أن إسرائيل لن تتراجع عن تحقيق النصر في حرب غزة.



وقال نتنياهو: "هذه ستكون دولة إرهابية. ستحاول تنفيذ مذبحة السابع من أكتوبر مرارا وتكرارا، وهذا لن نوافق عليه".