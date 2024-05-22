بلينكن يحثّ مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مصر على بذل كل ما في وسعها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.واعتبر بلينكن، في جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي، أن القتال بالقرب من معبر رفح بجنوب غزة الذي سيطرت عليه إسرائيل هذا الشهر، صعّب مهمة تقديم المساعدات.وشدد على أنه "يتعين علينا من ثم العثور على طريقة للتأكد من أن المساعدات التي تدخل من معبر رفح يمكنها المرور بأمان، لكننا نحث بقوة شركاءنا المصريين على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدات".