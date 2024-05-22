رئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات عامة في الرابع من تموز

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنظيم الانتخابات العامة في 4 تموز.



وأعلن سوناك: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان. وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز".