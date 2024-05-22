مصادر لرويترز: دول الاتحاد الأوروبي ستضيف 10 أفراد وكيانات لقائمة عقوبات إيران

كشفت مصادر مطلعة لرويترز اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إدراج عشرة أفراد وكيانات إلى قائمة عقوبات إيران.



وقال أحد المصادر إن الخطوة متعلقة بالوجود المسلح لإيران في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر إضافة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه لحرب روسيا على أوكرانيا.



وتحدثت المصادر شريطة عدم ذكرها بالاسم.



ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي من قبل على زيادة العقوبات على إيران بعد هجوم نفذته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.