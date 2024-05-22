وزير خارجية بولندا: وجود دولتين إسرائيل وفلسطين سيكون بمثابة حل جيد طويل الأمد

أكدت بولندا أنها تؤيد حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد أن أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بدولة فلسطينية.ولفت وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى أننا "سندعم جهود مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي تعتقد أن هناك حاجة إلى حل مستقر وطويل الأمد".ورأى " أن الحل المستقر والطويل الأمد هو وجود دولتين".