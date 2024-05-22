جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ

الصين تفرج عن صحافية سجنت لتغطيتها طريقة إستجابة السلطات مع كوفيد

الصين تفرج عن صحافية سجنت لتغطيتها طريقة إستجابة السلطات مع كوفيد

وكالة الإعلام الروسية: رد روسيا على إرسال فرنسا جنودها لأوكرانيا لن يكون سياسيًا فقط