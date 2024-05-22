سوليفان: لكل دولة الحق باتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعتبر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.ولفت في مؤتمر صحافي إلى أن الرئيس الأمبركي جو بايدن يعتقد بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لتحقيق ذلك.وأوضح سوليفان أن المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أنمن جهة أخرى، قال إن الولايت المتحدة الاميركية تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.