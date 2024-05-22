وزارة الصحة الفلسطينية: الجيش الاسرائيلي قتل 10 فلسطينيين وأصاب 25 في جنين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أ الجيش الاسرائيلي قتل 10 فلسطينيين وأصاب 25، في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ صباح أمس الثلاثاء.



وأوضحت الوزارة أن ذلك يرفع العدد الإجمالي للقتلى في الضفة الغربية والقدس إلى 516 منذ السابع من تشرين الأول.