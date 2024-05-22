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واشنطن تعارض "الاعتراف الأحادي" بدولة فلسطين وتحذر إسرائيل بشأن أموال السلطة

أخبار دولية
2024-05-22 | 15:42
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واشنطن تعارض &quot;الاعتراف الأحادي&quot; بدولة فلسطين وتحذر إسرائيل بشأن أموال السلطة
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واشنطن تعارض "الاعتراف الأحادي" بدولة فلسطين وتحذر إسرائيل بشأن أموال السلطة

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعارض "الاعتراف أحادي الجانب" بدولة فلسطين، وذلك بعد ساعات من إعلان إيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، لكنه حذّر إسرائيل من حجب أموال السلطة الفلسطينية.
     
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن بايدن "يؤيد علنا حل الدولتين". 
     
وأضاف "لقد أكد بنفس القدر علنا على أن حل الدولتين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وليس من خلال الاعتراف الأحادي الجانب".
     

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