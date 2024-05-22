ثلاثة قتلى في روسيا وليسيتشانسك الأوكرانية بهجمات أوكرانية

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح الأربعاء بضربات أوكرانية في روسيا ومناطق محتلة بشرق أوكرانيا، حسبما قالت السلطات المحلية.



وقضى رجل فيما أُصيب آخران بجروح بسبب شظايا مسيّرات أوكرانية أسقطتها القوات الروسية في منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا على ما أفاد حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.



وكتب غلادكوف عبر تلغرام "للأسف قتل مدني أصيب بشظايا" قرب قرية بيلينكوييه بغرب منطقة بيلغورود.



وأُصيب مدني آخر في القرية نفسها بحسب غلادكوف فيما أصيبت امرأة وأدخلت المستشفى في شيبيكينو في جنوب منطقة بيلغورود.

