نيكي هايلي تعلن أنها ستصوت لترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلنت نيكي هايلي المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية الأربعاء أنها ستصوت لصالح دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني، بعد أشهر من التزامها الصمت عقب انسحابها من المنافسة لاختيار مرشح جمهوري لمواجهة جو بايدن.



وقالت هايلي خلال مناسبة استضافها معهد هدسون للأبحاث في واشنطن "أعهد بأولوياتي إلى رئيس سيحمي ظهور حلفائنا ويحاسب أعداءنا ويحمي الحدود كفى أعذارا رئيس يدعم الرأسمالية والحرية، رئيس يدرك أننا نحتاج إلى ديون أقل وليس أكثر".



أضافت "لم يكن ترامب مثاليا في هذه السياسات. أوضحت ذلك في العديد من المرات. لكن بايدن كان كارثة. لذلك سأصوت لصالح ترامب".