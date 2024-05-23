انهيار منصة خلال تجمع انتخابيّ في المكسيك

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، في انهيار منصة، خلال تجمّع للمرشح إلى الانتخابات الرئاسية المكسيكية خورخي الفاريس ماينيس، في شمال البلاد على ما قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.



وأورد الرئيس المكسيكي، في رسالة، عبر منصة اكس، حصيلة صادرة عن حاكم ولاية نويفو ليون، سامويل غارسيا.