سماع دوي انفجارات في خيرسون الأوكرانية

أفاد رئيس الإدارة العسكرية، في منطقة خيرسون الأوكرانية، رومان مروتشكو، بسماع دوي انفجارات، في مدينة خيرسون.



ويقصف الجيش الروسيّ المنطقة.



وقال عبر تيليجرام: "الجيش الروسيّ يقصف خيرسون."



وأضاف: "تسنى سماع دوي انفجارات، في المناطق المتاخمة لنهر دنيبرو."