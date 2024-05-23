تايوان تأسف "للتصرف العسكري المستفز" للصين

رأت تايوان الخميس أنه "من المؤسف" أن تباشر الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة التي تمتع بحكم ذاتي بعد أيام على تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينغ-تي.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية كارين كوو في بيان: "من المؤسف رؤية الصين تلجأ إلى تصرف عسكري أحادي الجانب ومستفز يهدد الديموقراطية والحرية في تايوان فضلًا عن السلام والاستقرار الإقليميين". وأضافت: "سنستمر في الدفاع عن الديموقراطية في وجه التحديات والتهديدات الخارجية".