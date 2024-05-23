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إنفجار في مبنى سكني في هاربين في الصين
أخبار دولية
2024-05-23 | 00:59
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إنفجار في مبنى سكني في هاربين في الصين
أفادت وسائل إعلام رسمية صينية صباح الخميس بوقوع انفجار في مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في مدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ الصينية، وذلك دون أن ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وقال شهود لوكالة شينخوا للأنباء إن الانفجار وقع بعد السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) في مبنى يقع عند التقاطع بين شارعي شيانغشون وقونغبين في وسط هاربين.
وأشارت شينخوا إلى أن الانفجار وقع في شقة في الطابق الرابع من المبنى.
وأفاد التقرير بأن السكان في المنطقة سمعوا انفجارًا قويًا، واشتبهوا في أنه انفجار غاز. وهز الانفجار شرفة الشقة وعددًا من الشرفات الأخرى في شقق مجاورة.
وشوهد أناس يركضون خارج المبنى. وذكرت شينخوا أن سيارات الإسعاف والأمن العام وأفراد الإطفاء وصلت إلى الموقع للإنقاذ.
أخبار دولية
هاربين
الصين
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