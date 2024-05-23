قاضية في فلوريدا تنظر في طلب ترامب إسقاط التهم ضده بسوء التعامل مع وثائق سرية

عقدت قاضية في ولاية فلوريدا جلسات استماع الأربعاء للنظر في طلبات تقدم بها الرئيس السابق دونالد ترامب ومتهمين معه لإسقاط التهم الموجهة إليهم بجرم سوء التعامل مع وثائق سرية.



وعرضت الطلبات أمام القاضية آيلين كانون في محكمة فورت بيرس في ولاية فلوريدا التي كانت قد أرجأت محاكمة ترامب الجنائية في هذه القضية إلى أجل غير مسمى.



وتقدم محامو ترامب بالطلبات لاسقاط الدعوى ضد الرئيس السابق الذي يسعى لاستعادة البيت الأبيض في تشرين الثاني والمتهمين معه مساعده الخاص والت نوتا ومدير منتجعه في مارالاغو وكارلوس دي أوليفيرا.



ودفع ترامب في حزيران ببراءته من التهم الفدرالية الموجهة إليه في فلوريدا بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية سرية والتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.



ووفقًا للائحة الاتهام، احتفظ ترامب بالملفات السرية التي تضمنت سجلات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي دون حماية في مقر إقامته في مارالاغو، كما أحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.