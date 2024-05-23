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جنرال أميركيّ: المناورات العسكرية الصينية حول تايوان متوقعة لكنها مقلقة
أخبار دولية
2024-05-23 | 01:05
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جنرال أميركيّ: المناورات العسكرية الصينية حول تايوان متوقعة لكنها مقلقة
اعتبر قائد عسكريّ أميركيّ أنّ المناورات العسكرية الصينية حول تايوان مثيرة للقلق، لكنّها ليست غير متوقعة.
وقال نائب قائد القيادة الأميركية، في منطقة المحيطين الهنديّ والهادي، الجنرال ستيفن سكلينكا، أمام حشد في كانبيرا: "كنّا نتوقع شيئًا كهذا وإنّه أمر مثير للقلق."
وأضاف: "توقعنا لهذا التصرف لا يعني أنه لا ينبغي أن نندّد به علنًا."
ودعا دولًا أخرى إلى جانب الولايات المتحدة إلى معارضة هذه المناورات.
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