الصين تبدأ مناورات عسكرية حول تايوان وتعتبرها "عقوبة" على "أعمال إنفصالية"

بدأت الصين صباح الخميس مناورات عسكرية تستمر يومين حول تايوان، حيث طوقت الجزيرة بسفن وطائرات جربية معتبرة ذلك "عقوبة" على "أعمال انفصالية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وتأتي المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي تشينغ-تي الذي تصفه الصين بأنه "انفصالي خطير" اليمين رئيسًا جديدًا للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.



وذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية أن "الجيش الصيني بدأ مناورات عسكرية مشتركة حول جزيرة تايوان اعتبارًا من الساعة 7:45 من صباح الخميس (23:45 ت غ)"، مشيرةً إلى أن المناورات تجري في مضيق تايوان وفي شمال الجزيرة وجنوبها وشرقها.



وأوضحت الوكالة أن المناورات التي تجري يومي الخميس والجمعة وتحمل اسم "السيف المشترك 2024 آيه" ستركز على "الاستعداد القتالي لدوريات بحرية جوية مشتركة وتوجيه ضربات دقيقة مشتركة على أهداف رئيسية".