رئيس الشيشان يلتقي بوتين ويعرض إرسال المزيد من الجنود من أجل حرب أوكرانيا

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف في وقت مبكر من يوم الخميس أنه التقى بالرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين وعرض إرسال المزيد من الجنود لمساعدة موسكو في حربها المستمرة منذ أكثر من عامين في أوكرانيا.



ونشر قديروف صورة له مع بوتين وقال إنهما ناقشا المشاكل والآفاق الاقتصادية للمنطقة، ودعا الرئيس للزيارة. وقديروف حليف للكرملين ويقود المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز منذ 2007.



وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين والمجهزين بشكل جيد من قوات الاحتياط مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا إذا صدر مثل هذا الأمر.



ولفت إلى أن 43500 جندي في المجمل خدموا بالفعل في أوكرانيا، من بينهم 18 ألف متطوع.



وكتب قديروف: "نقلت أيضًا رغبات شعبنا ودعوت زعيمنا الوطني لزيارة جمهورية الشيشان".