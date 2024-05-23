بلينكن أدان محاولة الانقلاب في جمهورية الكونجو الديمقراطية

أدان وزير الخارجية الأميركيّة أنتوني بلينكن محاولة الانقلاب في جمهورية الكونجو الديمقراطية، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية.



وقال متحدث باسم جيش الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، في وقت سابق، إنّه اعتُقل ثلاثة مواطنين أميركيين على صلة بالحادث.