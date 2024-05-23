الاكوادور تعلن حالة الطوارئ في سبع مقاطعات

أعلنت الإكوادور حالة الطوارئ في نحو ثلث مقاطعاتها، وسط تصاعد أعمال العنف في ظل الحرب، التي تشنها الحكومة ضد عصابات المخدرات.



وأعلنت السلطات عن هذا الإجراء الذي يسمح بنشر الجنود في الشوارع لمدة 60 يومًا في سبع من مقاطعات البلاد التي يبلغ عددها 24، بناء على مرسوم حكوميّ.



وأوضح المرسوم أنّ ولايات غواياس وإل أورو وسانتا إيلينا ومانابي ولوس ريوس وسوكومبيوس وأوريلانا شهدت في الآونة الأخيرة زيادة في أعمال العنف الممنهج التي ترتكبها مجموعات العنف المنظّم والمنظمات الإرهابية.



وكان رئيس الإكوادور دانيال نوبوا قد أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد في كانون الثاني، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه واندلاع أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.