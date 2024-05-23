كولومبيا تعتزم فتح سفارة لها في رام الله

أعلنت كولومبيا أنّها ستفتح سفارة لها، في رام الله، في الأراضي الفلسطينية.



ويعتبر رئيسها غوستافو بيترو أنّ الحرب الإسرائيلية، في غزة، إبادة جماعية.



وقال وزير الخارجية الكولومبيّ لويس موريلو للصحافيين، إنّ الرئيس بيترو أصدر تعليمات بفتح سفارة لكولومبيا، في رام الله، في الضفة الغربية.