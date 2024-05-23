أوستن لغالانت: لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة

أبلغ وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن نظيره الإسرائيليّ يوآف غالانت، في اتصال هاتفيّ، بالحاجة إلى آلية فعالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية، في غزة، وفق ما أعلن البنتاجون.