بريطانيا تتهم الصين بإرسال مساعدات فتاكة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا

اتهم وزير الدفاع البريطانيّ غرانت شابس الصين بأنها ترسل مساعدات فتاكة إلى روسيا، لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.



وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في لندن: "أستطيع أن أكشف عن أنّ لدينا أدلة على تعاون روسيا والصين في مجال المعدات القتالية لاستخدامها في أوكرانيا."



وحذّر شابس من أنّ حلف شمال الأطلسيّ يحتاج إلى الاستيقاظ وتعزيز إنفاقه الدفاعيّ.



ولفت إلى إمكان الاستخبارات الدفاعية الأميركية والبريطانية أن تكشف عن أنّ المساعدات الفتاكة تتدفق الآن من الصين إلى روسيا وإلى أوكرانيا.



ورأى أنّ الوقت حان لكي يستيقظ العالم.