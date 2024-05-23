الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوكرانيا تفرج عن سجناء إلتحقوا للقتال في صفوف الجيش

أخبار دولية
2024-05-23 | 01:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوكرانيا تفرج عن سجناء إلتحقوا للقتال في صفوف الجيش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوكرانيا تفرج عن سجناء إلتحقوا للقتال في صفوف الجيش

بدأت أوكرانيا إطلاق سراح سجناء التحقوا بقواتها المسلحة بموجب برنامج جديد يمنح إطلاق سراح مشروط للمدانين المستعدين للقتال في صفوف الجيش، وفق ما أفادت محكمة إقليمية الأربعاء. 
     
وقالت كييف إن أكثر من ثلاثة آلاف سجين تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش منذ إقرار قانون يسمح بتجنيدهم في وقت سابق هذا الشهر. 
     
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجهد فيه كييف لتعزيز عديد قواتها عند الخطوط الأمامية متبعة برنامجًا مشابهًا لما يحصل في روسيا، حيث تم إرسال عشرات الآلاف من نزلاء السجون الروسية إلى أوكرانيا مع وعد بالعفو منذ الغزو في شباط 2022.
     
وأعلنت محكمة في مدينة خميلنيتسكي الغربية أنها قضت الثلاثاء بإمكانية منح إطلاق سراح مشروط لرجلين أدينا بالسرقة من أجل الانضمام إلى الحرس الوطني في البلاد. 
     
وقالت في بيان نشر الأربعاء: "وافقت المحكمة على التماسيهما وأمرت مركز احتجاز خميلنيتسكي بإطلاق سراح الرجلين من الأحكام الصادرة بحقهما بشكل مشروط من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية المتعاقد عليها على الفور". 
     
وأضافت المحكمة أن "الرجلين لائقان للخدمة العسكرية صحيًا واجتازا مرحلة اختبار مهنية ونفسية ويتمتعان بمستوى كاف من اللياقة البدنية". 
     
وأشارت إلى أنه سيتم وضعهما تحت المراقبة ومنعهما من الابتعاد عن وحداتهما العسكرية أو السفر لأغراض شخصية دون إذن قائدهما. 

أخبار دولية

سجناء

إلتحقوا

للقتال

الجيش

LBCI التالي
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 98 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن
بريطانيا تتهم الصين بإرسال مساعدات فتاكة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-13

لندن: شويغو مسؤول عن "أكثر من 355 ألف ضحية" في صفوف الجيش الروسي

LBCI
أخبار دولية
2024-05-11

الجيش الروسيّ يواصل هجماته في شمال شرق أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-05-06

الجيش الروسي يعلن السيطرة على قريتين في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
2024-04-28

كييف تقر بأن الجيش الروسي يحقق "نجاحات تكتيكية" في أوكرانيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:51

انفجار في مصنع للألعاب النارية في كولومبيا

LBCI
أخبار دولية
02:08

واشنطن تعتبر أنّ عمليات إسرائيل في رفح أكثر استهدافًا

LBCI
أخبار دولية
01:59

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 98 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن

LBCI
أخبار دولية
01:46

بريطانيا تتهم الصين بإرسال مساعدات فتاكة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر

LBCI
آخر الأخبار
15:24

مولوي لـ حوار المرحلة : اطلاق النار على بيت الكتائب في متابعة دقيقة من قبل الاجهزة الامنية وهي تدقق في المظاريف

LBCI
منوعات
07:10

وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
02:51

انفجار في مصنع للألعاب النارية في كولومبيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

جزيرة كاليدونيا الجديدة… عين فرنسا في المحيط الهادئ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن للـLBCI: الاعتراف بدولة فلسطين الذي حصل يزيد عزلة اسرائيل

LBCI
رياضة
13:31

الجودو تهدي لبنان بطاقة إضافية في أولمبياد باريس ٢٠٢٤

LBCI
رياضة
13:28

اللمسات الاخيرة لمهرجان بيروت الرياضي قبل حوالي ٢٤ ساعة من انطلاقه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حرب طوفان الأقصى تعود الى مربعها الأول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

أوروبا بين فلسطين واسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

صندوق النقد ينفتح على نقاش مسؤولية الدولة في قضية الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

وفود عربية وأجنبية في طهران للمشاركة في تشييع رئيسي وعبد اللهيان... اليكم من حضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

في اليوم الثاني من وداع الرئيس الإيراني ورفاقه... مراسم تشييع شعبية ورسمية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:05

جو رعد يكشف سبب وفاة طوني صوايا

LBCI
خبر عاجل
15:08

مولوي لـ حوار المرحلة : في الأيام القليلة المقبلة سيتم إصدار بطاقات السيارات ومستمرون بالعمل مع شركة "انكريبت" لإستمرار المرفق العام

LBCI
فنّ
04:21

ريان يعلن إصابته بالسرطان: "انتو وعم تشوفوا هالفيديو رح كون بغرفة العمليات" (فيديو)

LBCI
منوعات
07:10

وائل عرقجي في صورة مؤثرة مع زوجته... الثنائي بانتظار المولود الأول! (صورة)

LBCI
حال الطقس
00:48

الأمطار والرياح تعود... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
07:46

مواعيد تسليم معاملات لهذا الاسبوع في أمانات السجل العقاري في بعبدا وعاليه - الشوف والمتن وكسروان وجبيل

LBCI
منوعات
08:11

إشكال في مهرجان كان السينمائي يثير الجدل على مواقع التواصل... إليكم ما حدث! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
15:01

مولوي لـ حوار المرحلة : خلال شهرين كحدّ اقصى بإمكان المواطنين تقديم معاملاتهم بطرق ممكننة لمكاتب السوق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More