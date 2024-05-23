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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: حادث على بعد 98 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن

تلقّت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرًا عن حادث على بعد 98 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن.

