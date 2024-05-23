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واشنطن تعتبر أنّ عمليات إسرائيل في رفح أكثر استهدافًا

أخبار دولية
2024-05-23 | 02:08
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واشنطن تعتبر أنّ عمليات إسرائيل في رفح أكثر استهدافًا
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واشنطن تعتبر أنّ عمليات إسرائيل في رفح أكثر استهدافًا

اعتبر البيت الأبيض أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية، في رفح، في جنوب قطاع غزة أكثر استهدافًا ومحدودة، لكنّه جدد تحذيره لتجنب الكثير من الموت والدمار.
     
وحذّر الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إسرائيل من أنه سيتوقف عن تزويدها ببعض الأسلحة - وأوقفت إدارته شحنة واحدة تشمل قنابل ضخمة - بعد أن أعرب عن معارضته لهجوم كبير على رفح التي لجأ إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني.
     
وقال مستشار الأمن القوميّ لبايدن، جايك ساليفان، إنه أُبلغ خلال زيارته لإسرائيل هذا الأسبوع بإدخال "تحسينات" على خططها بشأن رفح من شأنها أن تسمح لها "بتحقيق أهدافها العسكرية مع الأخذ في الاعتبار الضرر الذي يلحق بالمدنيين".
     
وأضاف: "ما رأيناه حتى الآن في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة كان أكثر استهدافا ومحدودا، ولم يتضمن عمليات عسكرية كبيرة في قلب المناطق الحضرية المزدحمة".
     
لكن المسؤول الأميركي لم يصل إلى حد القول إن إسرائيل عالجت المخاوف الأميركية، مؤكدا أن واشنطن تراقب عن كثب العمليات الإسرائيلية الجارية.

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