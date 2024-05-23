انفجار في مصنع للألعاب النارية في كولومبيا

قُتلت امرأة على الأقل وجُرح 33 آخرون في انفجار وقع في مصنع للمفرقعات والالعاب النارية، في إحدى ضواحي بوغوتا، على ما أعلنت السلطات المحلية الكولومبية.وكتب رئيس بلدية بلدة سواتشا الصناعية خوان سانشيس بيريكو عبر منصة اكس: "أفادت السلطات الصحية بمقتل امرأة وإصابة 33 شخصا".وذكرت الصحف الكولومبية أن انفجارا قويا وقع قرابة الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 22,00 ت غ). وقد أتى الانفجار على جزء كبير من المصنع الذي بني على سفح جبل وأدى إلى اندلاع حريق، على ما أظهرت لقطات صورت من الجو.ووقع الانفجار الذي لم يعرف سببه، في مصنع للبارود والألعاب النارية على ما قال رئيس بلدية بوغوتا كارلوس غالان عبر اكس.وقد أرسلت فرق انقاذ إلى المكان فورا.وأظهرت لقطات نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من موقع المصنع عصرا.وتسبب عصف الانفجار بتحطم زجاج مساكن مجاورة.